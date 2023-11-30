Защитники света. В Киеве открыли мурал в честь сил ПВО и энергетиков — фото

В Киеве 30 ноября открыли мурал, посвященный силам противовоздушной обороны и украинским энергетикам. На открытии мурала присутствовали военные 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, защищающие Киев от шахедов, а также энергетики компании ДТЭК.

В Киеве появился новый актуальный мурал

В Киеве на бульваре Николая Михновского, 3-А, открыли мурал, посвященный силам противовоздушной обороны и украинским энергетикам. Стенопись получила символическое название "Защитники света".

На мурале изображен военный, охраняющий небо от воздушной опасности, и энергетик, готовый быстро чинить электросети в случае повреждений. Они показаны на фоне вечернего Киева, в котором, благодаря их совместной работе, в домах людей есть свет.

На открытии мурала присутствовали военные 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, защищающие Киев от шахедов, а также энергетики компании ДТЭК.

Наши воины ежедневно следят за безопасностью украинского неба, чтобы враг не смог воплотить свои планы в жизнь и разрушить важные военные и гражданские энергетические объекты. Эффективная работа ПВО – основа безопасности Украины. Поэтому будем и дальше прилагать максимальные усилия, защищая наше небо. Мы благодарны авторам мурала за эту инициативу. Именно сейчас, стоя на пороге второй зимы в условиях полномасштабного вторжения, защитникам света как никогда нужна поддержка общества, – подчеркнул командир 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, полковник Владислав Косенко. Поделиться

Работа над муралом продолжалась с марта этого года. Сразу после прохождения минувшей сложной зимы был проведен конкурс, в результате которого создалась рабочая группа художников и иллюстраторов, которые в соавторстве работали над реализацией стенописи.

Автором иллюстрации выступила Дарця Зиронька, а мурал создали украинские художники Андрей Ковтун, Антон Кондрашов и Виктория Лайм.

Прошлая зима стала для энергетиков настоящим вызовом. Враг пытался погрузить страну во тьму, однако оккупантам это не удалось. Как только мы прошли прошлую зиму – у нас родилась идея отдать честь защитникам света: каждому воину ПВО, кто круглосуточно защищал небо; каждому энергетику, кто возвращал свет после массированных атак и попаданий в энергетические объекты, – прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Поделиться

Кристиан Гуэм создал мурал в Киеве

Французский художник Кристиан Гуэми на одном из административных зданий Верховной Рады создал мурал в памяти всех погибших во время войны.

На стенописи изображен Герой Украины Александр Мациевский, расстрелянный русскими после произнесенных слов: "Слава Украине".

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный отметил, что мурал – это честь памяти всех героев, которые ежедневно защищают Украину и отдают за независимость и территориальную целостность самое ценное – свою жизнь.