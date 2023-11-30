Защитники света. В Киеве открыли мурал в честь сил ПВО и энергетиков — фото

В Киеве 30 ноября открыли мурал, посвященный силам противовоздушной обороны и украинским энергетикам. На открытии мурала присутствовали военные 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, защищающие Киев от шахедов, а также энергетики компании ДТЭК.
В Киеве появился новый актуальный мурал
В Киеве на бульваре Николая Михновского, 3-А, открыли мурал, посвященный силам противовоздушной обороны и украинским энергетикам. Стенопись получила символическое название "Защитники света".
На мурале изображен военный, охраняющий небо от воздушной опасности, и энергетик, готовый быстро чинить электросети в случае повреждений. Они показаны на фоне вечернего Киева, в котором, благодаря их совместной работе, в домах людей есть свет.
На открытии мурала присутствовали военные 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны, защищающие Киев от шахедов, а также энергетики компании ДТЭК.
Работа над муралом продолжалась с марта этого года. Сразу после прохождения минувшей сложной зимы был проведен конкурс, в результате которого создалась рабочая группа художников и иллюстраторов, которые в соавторстве работали над реализацией стенописи.
Автором иллюстрации выступила Дарця Зиронька, а мурал создали украинские художники Андрей Ковтун, Антон Кондрашов и Виктория Лайм.
Кристиан Гуэм создал мурал в Киеве
Французский художник Кристиан Гуэми на одном из административных зданий Верховной Рады создал мурал в памяти всех погибших во время войны.
На стенописи изображен Герой Украины Александр Мациевский, расстрелянный русскими после произнесенных слов: "Слава Украине".
Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный отметил, что мурал – это честь памяти всех героев, которые ежедневно защищают Украину и отдают за независимость и территориальную целостность самое ценное – свою жизнь.
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