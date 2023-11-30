Силы ПВО уничтожили 14 ударных "шахедов" из 20 — детали атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 14 ударных "шахедов" из 20 — детали атаки

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В ночь на 30 ноября российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 14 из них, попадание зафиксировали в Одесской области.

Результаты работы сил ПВО 30 ноября

Воздушные силы сообщают, что оккупанты атаковали 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed» с двух направлений: оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск в РФ.

Также войска РФ нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства.

Последствия атаки дронов 30 ноября

В Одесской области сбили 5 дронов. В результате попадания повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар был ликвидирован спасателями, люди не пострадали.

О работе ПВО сообщают в Шепетовском районе Хмельницкой области. В результате сбития дронов, обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует.

В Днепропетровской области уничтожили 3 вражеских беспилотника. Все БПЛА сбили над Никопольщиной.

Также оккупанты ударили по Донетчине шестью зенитными управляемыми ракетами С-300. Под обстрелом – Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Ранены 10 человек, среди них 4 ребенка. Пять человек ищут под завалами.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Военные раскрыли тактику армии РФ на Мелитопольском направлении
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ выпустила 6 ракет по Покровскому району. Под завалами есть люди
Игорь Клименко
Донецкая область

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.