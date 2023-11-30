Силы ПВО уничтожили 14 ударных "шахедов" из 20 — детали атаки

В ночь на 30 ноября российские войска атаковали Украину 20 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 14 из них, попадание зафиксировали в Одесской области.

Результаты работы сил ПВО 30 ноября

Воздушные силы сообщают, что оккупанты атаковали 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed» с двух направлений: оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск в РФ.

Также войска РФ нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В результате боевой работы уничтожены 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства. Поделиться

Последствия атаки дронов 30 ноября

В Одесской области сбили 5 дронов. В результате попадания повреждено неиспользовавшееся здание. Пожар был ликвидирован спасателями, люди не пострадали.

О работе ПВО сообщают в Шепетовском районе Хмельницкой области. В результате сбития дронов, обломки упали на территории бывшего завода. Травмированных нет. Пожар отсутствует.

В Днепропетровской области уничтожили 3 вражеских беспилотника. Все БПЛА сбили над Никопольщиной.

Также оккупанты ударили по Донетчине шестью зенитными управляемыми ракетами С-300. Под обстрелом – Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Ранены 10 человек, среди них 4 ребенка. Пять человек ищут под завалами.