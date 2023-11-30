РФ выпустила 6 ракет по Покровскому району. Под завалами есть люди
Категория
Украина
Дата публикации

РФ выпустила 6 ракет по Покровскому району. Под завалами есть люди

Игорь Клименко
Донецкая область
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В ночь на 30 ноября российские оккупанты одновременно шестью ракетами «С-300» ударили по Покровскому району Донецкой области. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Россияне обстреляли Донецкую область

Глава МВД Игорь Клименко сообщает, что парамедики полиции спасли младенца.

Известно, что в результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

  • В Покровске среди пострадавших – семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

Клименко отмечает, что один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами.

Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет.

  • Новогродовка: попадание в многоэтажное здание. Ранен 13-летний ребенок. На месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок.

  • Мирноград: россияне ударили двумя ракетами с ЗРК «С-300». Пострадал отдел полиции.

Ситуация в Донецкой области

За 29 ноября россияне ранили 10 жителей Донбасса: 5 в Покровске и 5 в Новогродовке.

На Горловском направлении в Торецкой общине под обстрелами Торецк, Северное, Нью-Йорк, Дружба и Щербиновка. В общине ранены 7 человек.

На Лисичанском направлении под обстрелами Северск — информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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