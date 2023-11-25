Армия РФ обстреляла приграничье Черниговской области. Есть раненая

Российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской области в субботу, 25 ноября. Ранения получила пожилая женщина, которую в больницу отвезли правоохранители.
Оккупанты обстреляли приграничья Черниговской области
В результате обстрела женщина получила ранения. Семеновские полицейские сразу бросились на помощь и служебным автомобилем вывезли раненую в больницу, где ей оказали необходимую помощь.
По факту совершения РФ очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Что известно об атаке РФ на Киев
В Киеве и области воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У нее острая реакция на стресс.
Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина – обесточивание воздушной линии.
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