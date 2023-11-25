Армия РФ обстреляла приграничье Черниговской области. Есть раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла приграничье Черниговской области. Есть раненая

Армия РФ обстреляла приграничье Черниговской области. Есть раненая
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Источник:  ГУ Нацполиции в Черниговской области

Российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской области в субботу, 25 ноября. Ранения получила пожилая женщина, которую в больницу отвезли правоохранители.

Оккупанты обстреляли приграничья Черниговской области

Сегодня россияне в очередной раз били из минометов по мирной деревне в приграничной Семеновской общине. Местная жительница в это время возилась во дворе по хозяйству и попала под вражеский огонь, - рассказали в полиции Черниговской области.

В результате обстрела женщина получила ранения. Семеновские полицейские сразу бросились на помощь и служебным автомобилем вывезли раненую в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

По факту совершения РФ очередного военного преступления следователи полиции Новгород-Северского района открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Что известно об атаке РФ на Киев

В Киеве и области воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах города, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У нее острая реакция на стресс.

Также в центральной части Киева из-за атаки без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина – обесточивание воздушной линии.

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