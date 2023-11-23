В Страткоме заявили о распространении лжи о якобы массированном обстреле армией РФ этой ночью

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили о распространении в сети лживых сообщений о якобы подготовке преступной армии РФ к массированным атакам по Украине в течение этой ночи.

Почему кремлевская пропаганда пытается запугать украинцев массированными атаками

В Центре стратегических коммуникаций (Spravdi) отмечают, что лживые новости в мессенджерах являются враждебной манипуляцией с целью вызвать панику среди украинцев.

Аналитики отмечают, что на деле российские военные преступники могут в любой момент попытаться совершить атаку по Украине, независимо от каких-либо сообщений.

При реальной угрозе вы получите уведомления от местных администраций и Воздушных сил ВСУ, – предупреждают в Центре стратегических коммуникаций. Поделиться

Также в Центре подробно рассказали, что не так с такими сообщениями в интернете с "анонсами" атак, и почему они являются частью ИПСО противника.

Почему в Украине продолжаются длительные воздушные тревоги во время активности БПЛА армии РФ

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в последнее время в Украине действуют длительные воздушные тревоги из-за применения российскими военными преступниками армии РФ различных тактик атак иранскими БпЛА "Shahed", в частности, запуск дронов группами.

При планировании воздушных ударов по региону в Украине россияне прокладывают для своих ракет и БПЛА маршруты, а также пытаются выявить "слабые места" в противовоздушной обороне ВСУ.

Украинские защитники фиксируют способы вражеских атак и составляют карту, как противник совершает обстрел. Это позволяет более четко определить основную цель, которую российские оккупанты ставят перед собой во время воздушных ударов.

Так, войска РФ пытаются использовать маршруты, по которым дрону удается проходить и достигать цели.

Силы обороны Украины учитывают такие случаи и создают там помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или привлекают различные средства поражения.

Игнат подчеркнул, что сначала оккупанты запускали одиночные дроны исключительно днем, однако позже стали проводить атаки БпЛА группами, а затем стали наносить точечные удары.

По словам спикера, войска РФ атакуют своими БПЛА фактически вразброс - дроны противника залетают в Украину из российского Приморско-Ахтарска, после чего на нашей территории следуют в разные области.

Длительные по времени воздушные тревоги в Украине связаны с тем, что враг сейчас преимущественно применяет "Шахеды" группами, запуская их по несколько волн.