У Страткомі заявили про поширення брехні про нібито масований обстріл армії РФ цієї ночі

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили про поширення у мережі брехливих повідомлень про нібито підготовку злочинної армії РФ до масованих атак по Україні протягом цієї ночі.

Чому кремлівська пропаганда намагається залякати українців масованими атаками

У Центрі стратегічних комунікацій (Spravdi) зазначають, що брехливі анонси у месенджерах є ворожою маніпуляцією із метою викликати паніку серед українців.

Аналітики зазначають, що на ділі російські військові злочинці можуть будь-якої миті спробувати здійснити атаку по Україні, незалежно від будь-яких повідомлень.

При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій та Повітряних сил ЗСУ, - попереджують у Центрі стратегічних комунікацій. Поширити

Також у Центрі докладно розповіли, що не так з такими повідомленнями в інтернеті з "анонсами" атак, і чому вони є частиною ІПСО противника.

Чому в Україні продовжуються тривалі повітряні тривоги під час активності БпЛА армії РФ

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, останнім часом в Україні діють тривалі повітряні тривоги через застосування російськими військовими злочинцями армії РФ різних тактик атак іранськими БпЛА “Shahed”, зокрема, запуск дронів групами.

При плануванні повітряних ударів по певному регіону в Україні росіяни прокладають для своїх ракет та БПЛА маршрути, а також намагаються виявити "слабкі місця" у протиповітряній обороні ЗСУ.

Українські захисники фіксують способи ворожих атак та складають карту, як противник здійснює обстріл. Це дозволяє чіткіше визначити основну мету, яку російські окупанти ставлять перед собою під час повітряних ударів.

Так, війська РФ намагаються використовувати маршрути, якими дрону вдається проходити та досягати цілі.

Сили оборони України враховують такі випадки та створюють там перешкоди за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), або залучають різні засоби поразки.

Ігнат підкреслив, що спочатку окупанти запускали поодинокі дрони виключно вдень, однак пізніше стали проводити атаки БпЛА групами, а потім стали завдавати точкових ударів.

За словами спікера, наразі війська РФ атакують своїми БПЛА фактично врозкид - дрони противника залітають в Україну з російського Приморсько-Ахтарська, після чого на нашій території прямують у різні області.

Тривалі за часом повітряні тривоги в Україні пов'язані з тим, що ворог зараз переважно застосовує "Шахеди" групами, запускаючи їх по кілька хвиль.