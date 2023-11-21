Злочинна армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено приватні будинки.

Що відомо про наслідки ракетного удару армїі РФ по Запоріжжю

За інформацією керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, ракетного удару було завдано по одному з районів міста.

Близько 20:43 російські терористи завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя, - йдеться у заяві глави ОВА. Поширити

Малашко зазначив, що ракета, тип якої поки не встановлено, вдарила по відкритій території.

Інформації про постраждалих до відповідних служб не надходило.

Глава ОВА зазначив, що вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки.

Що відомо про вибухи у Сумах

За інформацією журналістів “Суспільного”, у Сумах під час повітряної тривоги ввечорі, 21 листопада, пролунало кілька вибухів.

Повітряна тривога в регіоні зберігається вже більше двох годин.

Ще о 19:52 у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України тоді повідомляли про загрозу ракетної небезпеки з боку РФ.

Що відомо про роботу сил ППО

У Повітряних силах повідомили, що увечері 21 листопада збили 4 російських БпЛА "Shahed-131/136" у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

З них підрозділами ПвК "Схід" збито 1 БпЛА в Синельниківському районі Дніпропетровщини та 2 БпЛА в Запорізькій області, де ще одного "Шахеда" знищено підрозділом Сухопутних військ, - зазначають представники командування Повітряних сил “Схід”. Поширити

У той же час в Одеській області було збито ворожий розвідувальний дрон Mohajer-6.

Зазначається, що розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6" був знищений над морем.

Це результат роботи сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".