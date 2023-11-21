Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью

Последствия ракетной атаки армии РФ
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены частные дома.

Что известно о последствиях ракетного удара армии РФ по Запорожью

По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко, ракетный удар был нанесен по одному из районов города.

Около 20:43 российские террористы нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожья, говорится в заявлении главы ОВА.

Малашко отметил, что ракета, тип которой пока не установлен, ударила по открытой территории.

Информация о пострадавших в соответствующие службы не поступала.

Глава ОВА отметил, что взрывной волной были повреждены частные дома.

Что известно о взрывах в Сумах

По информации журналистов "Общественного", в Сумах во время воздушной тревоги вечером, 21 ноября, раздалось несколько взрывов.

Воздушная тревога в регионе сохраняется уже больше двух часов.

Еще в 19:52 в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы Украины сообщали об угрозе ракетной опасности со стороны РФ.

Что известно о работе сил ПВО

В Воздушных силах сообщили, что вечером 21 ноября сбили 4 российских БпЛА "Shahed-131/136" в Днепропетровской и Запорожской областях.

Из них подразделениями ПВК "Восток" сбиты 1 БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровщины и 2 БпЛА в Запорожской области, где еще один "Шахед" уничтожен подразделением Сухопутных войск, - отмечают представители командования Воздушных сил "Восток".

В то же время в Одесской области был сбит вражеский разведывательный дрон Mohajer-6.

Отмечается, что разведывательно ударный БпЛА "Mohajer-6" был уничтожен над морем.

Это результат работы сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".

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