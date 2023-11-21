Преступная армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, в результате чего были повреждены частные дома.
Что известно о последствиях ракетного удара армии РФ по Запорожью
По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко, ракетный удар был нанесен по одному из районов города.
Малашко отметил, что ракета, тип которой пока не установлен, ударила по открытой территории.
Информация о пострадавших в соответствующие службы не поступала.
Глава ОВА отметил, что взрывной волной были повреждены частные дома.
Что известно о взрывах в Сумах
По информации журналистов "Общественного", в Сумах во время воздушной тревоги вечером, 21 ноября, раздалось несколько взрывов.
Воздушная тревога в регионе сохраняется уже больше двух часов.
Еще в 19:52 в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы Украины сообщали об угрозе ракетной опасности со стороны РФ.
Что известно о работе сил ПВО
В Воздушных силах сообщили, что вечером 21 ноября сбили 4 российских БпЛА "Shahed-131/136" в Днепропетровской и Запорожской областях.
В то же время в Одесской области был сбит вражеский разведывательный дрон Mohajer-6.
Отмечается, что разведывательно ударный БпЛА "Mohajer-6" был уничтожен над морем.
Это результат работы сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".
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