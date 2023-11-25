Армія РФ обстріляла прикордоння Чернігівської області. Є поранена

Російські війська вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області у суботу, 25 листопада. Поранення отримала жінка похилого віку, яку до лікарні відвезли правоохоронці.

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області

Сьогодні росіяни вкотре гатили з мінометів по мирному селу у прикордонній Семенівській громаді. Місцева мешканка в цей час поралася у дворі по господарству і потрапила під ворожий вогонь, - розповіли у поліції Чернігівської області. Поширити

Внаслідок обстрілу жінка зазнала поранень. Семенівські поліцейські одразу кинулися на допомогу і службовою автівкою вивезли поранену в лікарню, де їй надали необхідну допомогу.

За фактом скоєння РФ чергового воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Що відомо про атаку РФ на Київ

У Києві та області повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

За даними мера столиці Віталія Кличка, через обстріл постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Також у центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина - знеструмлення повітряної лінії.