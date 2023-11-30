РФ випустила 6 ракет по Покровському району. Під завалами є люди

У ніч на 30 листопада російські окупанти одночасно шістьма ракетами «С-300» вдарили по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Росіяни обстріляли Донеччину

Очільник МВС Ігор Клименко повідомляє, що парамедики поліції врятували немовля.

Відомо, що внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

У Покровську серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

Клименко зазначає, що один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає. Поширити

Новоградівка: влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.

Мирноград: росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК «С-300». Руйнувань зазнав відділ поліції.

Ситуація в Донецькій області

За 29 листопада росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 5 у Покровську і 5 у Новогродівці.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді під обстрілами Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Дружба і Щербинівка. У громаді поранено 7 людей.

На Лисичанському напрямку під обстрілами Сіверськ — інформація про постраждалих і руйнування не надходила.