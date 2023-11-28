Армія РФ обстріляла з артилерії Сумщину. Є загиблі та поранені

Вдень 28 листопада російська армія з артилерії атакувала населені пункти Сумської області. Наразі відомо про трьох поранених, трьох загиблих, серед яких – дитина.

Російська артилерія обстріляла Сумщину

Російська Федерація завдала артилерійського обстрілу по населених пунктах Сумської області вдень 28 листопада.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За попередніми даними, Росія почала обстріли близько 12:30. Армія РФ застосовувала заборонені міжнародним правом методи ведення війни.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда з РСЗВ.

В результаті цього зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків.

Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області, – йдеться у повідомленні. Поширити

Удари по Сумах та області

Російські окупанти майже щодня атакують прикордоння України, зокрема Сумську область. Однак обласний центр – Суми – опиняється під ворожими обстрілами час від часу.

Внаслідок ракетного удару росіян 29 липня по Сумах пошкоджено Стрітенський храм Української православної церкви Московського патріархату. У будівлі вибито вікна та понівечено купол.

Зокрема, в ніч на 20 липня ворог за допомогою безпілотників "Шахед" атакував Суми та пошкодив будівлю позашкільного оздоровчого закладу.

А в результаті атаки "Шахедів" на Суми 3 липня загинули три людини, ще понад 20 - отримали поранення. Тоді дрон окупантів влучив у житлову багатоповерхівку.