Армия РФ обстреляла из артиллерии Сумскую область. Есть погибшие и раненые

Днем 28 ноября российская армия артиллерией атаковала населенные пункты Сумской области. Сейчас известно о троих раненых, троих погибших, среди которых – ребенок.

Российская артиллерия обстреляла Сумщину

Российская Федерация нанесла артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Сумской области днем 28 ноября.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

По предварительным данным, Россия начала обстрелы около 12:30. Армия РФ применяла запрещенные международным правом методы ведения войны.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда из РСЗО.

В результате этого разрушены по меньшей мере 5 частных домов. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.

Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, говорится в сообщении. Поделиться

Удары по Сумам и области

Российские оккупанты почти ежедневно атакуют пограничья Украины, в частности Сумскую область. Однако областной центр – Сумы – оказывается под вражескими обстрелами время от времени.

В результате ракетного удара россиян 29 июля по Сумам поврежден Сретенский храм Украинской православной церкви Московского патриархата. В здании выбиты окна и изуродован купол.

В ночь на 20 июля враг с помощью беспилотников "Шахед" атаковал Сумы и повредил здание внешкольного оздоровительного заведения.

А в результате атаки "Шахедов" на Сумы 3 июля погибли три человека, еще более 20 получили ранения. Тогда дрон оккупантов попал в жилую многоэтажку.