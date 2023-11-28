Военные раскрыли тактику армии РФ на Мелитопольском направлении

В Мелитопольском направлении Вооруженные силы Российской Федерации могут намеренно отходить со своих позиций, чтобы затянуть украинских военных в ловушки. Об этом сообщил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов.

Что известно о тактике ВС РФ на Мелитопольском направлении

Враг очень подлый и коварный. Наши ребята за последнюю неделю дважды попали в ловушку и чудом вышли из нее, – сказал Константин Денисов. Поделиться

Он отметил, что оккупанты отходят на определенных участках, будто покидают позиции, после чего украинские бойцы туда заходят, а враг начинает простреливать. Также ВС РФ могут специально загонять ВСУ на локальные участки дорог, чтобы начали расстреливать. По словам Денисова, боевики устроили много ловушек, поскольку понимают, что в лоб, то и дело преуспеть не могут.

Также он рассказал, что в Мелитопольском направлении наблюдаются тактические успехи ВСУ. В частности, они связаны со многими факторами – героизмом штурмовой пехоты, работой артиллерии, западного оружия. Константин Денисов подчеркнул, что недавно Силы обороны заняли выгодные позиции в этом направлении, однако продвижение дается тяжелой ценой, поскольку оккупанты постоянно атакуют с артиллерии и пытаются контратаковать.

Кроме того, у врага улучшилась ситуация с FPV-дронами, ими он прижимает украинскую пехоту и не дает активно отражать атаки, также российские БПЛА охотятся на военную технику.

В Мелитополе взорвали штаб окупантов

По словам разведки, мощный взрыв 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе – это "акция мести, которую реализовали представители местного сопротивления".

Россияне сделали себе штаб в помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова.

Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.

ГУР рассказало, что в результате взрыва в штабе окупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется.

Разведка также объясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма".