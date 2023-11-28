Військові розкрили тактику армії РФ на Мелітопольському напрямку

На Мелітопольському напрямку Збройні сили Російської Федерації можуть навмисно відходити зі своїх позицій, аби затягнути українських військових у пастки. Про це повідомив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

Що відомо про тактику ЗС РФ на Мелітопольському напрямку

Ворог дуже підлий і підступний. Наші хлопці за крайній тиждень двічі потрапили у пастку й дивом вийшли з неї, — сказав Костянтин Денисов. Поширити

Він зазначив, що окупанти відходять на певних ділянках, ніби залишають позиції, після чого українські бійці туди заходять, а ворог починає прострілювали. Також ЗС РФ можуть навмисно заганяти ЗСУ на локальні ділянки доріг, аби почали розстрілювати. За словами Денисова, бойовики влаштували багато пасток, оскільки розуміють, що в лоб, раз на раз здобути успіху не можуть.

Також він розповів, що на Мелітопольському напрямку спостерігаються тактичні успіхи ЗСУ. Зокрема, вони пов'язані з багатьма факторами — героїзмом штурмової піхоти, роботою артилерії, західної зброї. Костянтин Денисов наголосив, що нещодавно Сили оборони зайняли вигідні позиції на цьому напрямку, проте просування дається важкою ціною, оскільки окупанти постійно атакують з артилерії та намагаються контратакувати.

Крім цього, у ворога покращилася ситуація з FPV-дронами, ними він притискає українську піхоту та не дає активно відбивати атаки, також російські БПЛА полюють на військову техніку.

У Мелітополі підірвали штаб окупантів

За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі – це "акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору".

Росіяни зробили собі штаб у приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова.

Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.

ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма".