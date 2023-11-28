Військові розкрили тактику армії РФ на Мелітопольському напрямку

На Мелітопольському напрямку Збройні сили Російської Федерації можуть навмисно відходити зі своїх позицій, аби затягнути українських військових у пастки. Про це повідомив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.
Що відомо про тактику ЗС РФ на Мелітопольському напрямку
Він зазначив, що окупанти відходять на певних ділянках, ніби залишають позиції, після чого українські бійці туди заходять, а ворог починає прострілювали. Також ЗС РФ можуть навмисно заганяти ЗСУ на локальні ділянки доріг, аби почали розстрілювати. За словами Денисова, бойовики влаштували багато пасток, оскільки розуміють, що в лоб, раз на раз здобути успіху не можуть.
Також він розповів, що на Мелітопольському напрямку спостерігаються тактичні успіхи ЗСУ. Зокрема, вони пов'язані з багатьма факторами — героїзмом штурмової піхоти, роботою артилерії, західної зброї. Костянтин Денисов наголосив, що нещодавно Сили оборони зайняли вигідні позиції на цьому напрямку, проте просування дається важкою ціною, оскільки окупанти постійно атакують з артилерії та намагаються контратакувати.
Крім цього, у ворога покращилася ситуація з FPV-дронами, ними він притискає українську піхоту та не дає активно відбивати атаки, також російські БПЛА полюють на військову техніку.
У Мелітополі підірвали штаб окупантів
За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі – це "акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору".
Росіяни зробили собі штаб у приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова.
Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.
ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.
Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма".
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