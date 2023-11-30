Сили ППО знищили 14 ударних "шахедів" з 20 — деталі атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 14 ударних "шахедів" з 20 — деталі атаки

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 30 листопада російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 14 з них, влучання зафіксували в Одеській області.

Результати роботи сил ППО 30 листопада

Повітряні сили повідомляють, що окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ в РФ.

Також війська РФ завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

Наслідки атаки дронів 30 листопада

В Одеській області збили 5 дронів. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу ліквідували рятувальники, люди не постраждали.

Про роботу ППО повідомляють у Шепетівському районі Хмельницької області. Внаслідок збиття дронів, уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня.

У Дніпропетровській області знищили 3 ворожі безпілотники. Всі БпЛА збили над Нікопольщиною.

Також окупанти вдарили по Донеччині шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Під обстрілом - Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Поранено 10 осіб, серед них 4 дитини. П’ятьох людей шукають під завалами.

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