Сили ППО знищили 14 ударних "шахедів" з 20 — деталі атаки

У ніч на 30 листопада російські війська атакували Україну 20 ударними безпілотниками. Сили ППО збили 14 з них, влучання зафіксували в Одеській області.
Результати роботи сил ППО 30 листопада
Повітряні сили повідомляють, що окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ в РФ.
Також війська РФ завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Наслідки атаки дронів 30 листопада
В Одеській області збили 5 дронів. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу ліквідували рятувальники, люди не постраждали.
Про роботу ППО повідомляють у Шепетівському районі Хмельницької області. Внаслідок збиття дронів, уламки впали на території колишнього заводу. Травмованих немає. Пожежа відсутня.
У Дніпропетровській області знищили 3 ворожі безпілотники. Всі БпЛА збили над Нікопольщиною.
Також окупанти вдарили по Донеччині шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Під обстрілом - Покровськ, Новогродівка та Мирноград.
Поранено 10 осіб, серед них 4 дитини. П’ятьох людей шукають під завалами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-