Захисники світла. У Києві відкрито мурал на честь сил ППО та енергетиків — фото

В Києві 30 листопада відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.

У Києві з’явився новий актуальний мурал

В Києві на бульварі Миколи Міхновського, 3-А відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. Стінопис отримав символічну назву "Захисники світла".

На муралі зображено військового, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень. Вони показані на фоні вечірнього Києва, в якому, завдяки їх спільній роботі, в домівках людей є світло.

На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.

Наші воїни щодня пильнують за безпекою українського неба, щоб ворог не зміг втілити свої плани в життя та зруйнувати важливі військові та цивільні енергетичні об’єкти. Ефективна робота ППО – основа безпеки України. Тому й надалі докладатимемо максимальних зусиль, боронячи наше небо. Ми вдячні авторам муралу за цю ініціативу. Саме зараз, стоячи на порозі другої зими в умовах повномасштабного вторгнення, захисникам світла як ніколи потрібна підтримка суспільства, – наголосив командир 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, полковник Владислав Косенко. Поширити

Робота над муралом тривала з березня поточного року. Одразу після проходження минулої складної зими, було проведено конкурс, в результаті якого створилася робоча група художників та ілюстраторів, які в співавторстві працювали над реалізацію стінопису.

Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов та Вікторія Лайм.

Минула зима стала для енергетиків справжнім викликом. Ворог намагався занурити країну в темряву, проте окупантам це не вдалося. Тільки-но ми пройшли минулу зиму – у нас народилася ідея віддати шану захисникам світла: кожному воїну ППО, хто цілодобово боронив небо; кожному енергетику, хто повертав світло після масованих атак і влучань в енергетичні об’єкти, – прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Поширити

Крістіан Ґуем створив мурал у Києві

Французький художник Крістіан Ґуемі на одній з адміністративних будівель Верховної Ради створив мурал в пам’яті всіх загиблих під час війни.

На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: "Слава Україні".

Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний зазначив, що мурал – це вшанування пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, – своє життя.