Захисники світла. У Києві відкрито мурал на честь сил ППО та енергетиків — фото

В Києві 30 листопада відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.
У Києві з’явився новий актуальний мурал
В Києві на бульварі Миколи Міхновського, 3-А відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. Стінопис отримав символічну назву "Захисники світла".
На муралі зображено військового, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень. Вони показані на фоні вечірнього Києва, в якому, завдяки їх спільній роботі, в домівках людей є світло.
На відкритті муралу були присутні військові 112-тої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від шахедів, а також енергетики компанії ДТЕК.
Робота над муралом тривала з березня поточного року. Одразу після проходження минулої складної зими, було проведено конкурс, в результаті якого створилася робоча група художників та ілюстраторів, які в співавторстві працювали над реалізацію стінопису.
Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов та Вікторія Лайм.
Крістіан Ґуем створив мурал у Києві
Французький художник Крістіан Ґуемі на одній з адміністративних будівель Верховної Ради створив мурал в пам’яті всіх загиблих під час війни.
На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: "Слава Україні".
Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний зазначив, що мурал – це вшанування пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, – своє життя.
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