Сили ППО вночі знищили 41 російський дрон
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО вночі знищили 41 російський дрон

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 6 грудня російські окупанти атакували Україну 48 безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 41 з них.

Атака дронів 6 грудня

Війська РФ атакували безпілотниками з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ).

Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника.

До відбиття атаки залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук дякує усім воїнам за захист повітряного простору і вкотре відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України! Більшість знищених «шахедів» на їх рахунку!

Сили оборони знищили російський бомбардувальник

Ввечері 5 грудня Сили оборони Півдня збили ворожий Су-24М поблизу острова Зміїний.

Ворожий літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Зі збитого вчора російського Су-24м встигли катапультуватися обидва російські пілоти. На їх пошук відправили літак, але даремно, - написав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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