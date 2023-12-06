Сили ППО вночі знищили 41 російський дрон

У ніч на 6 грудня російські окупанти атакували Україну 48 безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 41 з них.
Атака дронів 6 грудня
Війська РФ атакували безпілотниками з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ).
Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
До відбиття атаки залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили оборони знищили російський бомбардувальник
Ввечері 5 грудня Сили оборони Півдня збили ворожий Су-24М поблизу острова Зміїний.
Ворожий літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
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