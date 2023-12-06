Силы ПВО ночью уничтожили 41 российский дрон
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО ночью уничтожили 41 российский дрон

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО ночью уничтожили 41 российский дрон
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В ночь на 6 декабря российские оккупанты атаковали Украину 48 беспилотниками Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 41 из них.

Атака дронов 6 декабря

Войска РФ атаковали беспилотниками по двум направлениям – мыс Чауда (Крым) и Курская область (РФ).

Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника.

К отражению атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук благодарит всех воинов за защиту воздушного пространства и в очередной раз отмечает боевую работу подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины! Большинство уничтоженных «шахедов» на их счету!

Силы обороны уничтожили российский бомбардировщик

Вечером 5 декабря Силы обороны Юга сбили вражеский Су-24М вблизи острова Змеиный.

Вражеский самолет под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.

Из сбитого вчера российского Су-24м успели катапультироваться оба российских пилота. На их поиск отправили самолет, но напрасно, – написал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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