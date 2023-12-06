Силы ПВО ночью уничтожили 41 российский дрон

В ночь на 6 декабря российские оккупанты атаковали Украину 48 беспилотниками Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 41 из них.
Атака дронов 6 декабря
Войска РФ атаковали беспилотниками по двум направлениям – мыс Чауда (Крым) и Курская область (РФ).
Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА «Shahed-136/131».
К отражению атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Силы обороны уничтожили российский бомбардировщик
Вечером 5 декабря Силы обороны Юга сбили вражеский Су-24М вблизи острова Змеиный.
Вражеский самолет под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.
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