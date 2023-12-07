Силы ПВО уничтожили 15 российских "шахедов" во время ночной атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 15 российских "шахедов" во время ночной атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российские войска ночью 7 декабря атаковали Украину 18 ударными БПЛА типа "Шахед". Пятнадцать вражеских дронов удалось сбить.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, в ночь на 7 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 ударных БПЛА противника.

Для сбивания привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Ночная атака дронов

В ночь на 7 декабря в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов дронов-камикадзе.

Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Также российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под удар попала портовая инфраструктура, есть жертва.

Оккупанты прицельно избивали именно по портовой инфраструктуре Подунавья. В результате атаки повреждено складское помещение, элеватор и грузовик. На месте "прилета" произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

Из-за российской атаки водитель одной из фур погиб.

Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что войска РФ запустили несколько групп ударных беспилотников, летевших в западные регионы Украины через Херсонскую и Николаевскую области.

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