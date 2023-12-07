Силы ПВО уничтожили 15 российских "шахедов" во время ночной атаки на Украину

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, в ночь на 7 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 ударных БПЛА противника.

Для сбивания привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Ночная атака дронов

В ночь на 7 декабря в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов дронов-камикадзе.

Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Также российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под удар попала портовая инфраструктура, есть жертва.

Оккупанты прицельно избивали именно по портовой инфраструктуре Подунавья. В результате атаки повреждено складское помещение, элеватор и грузовик. На месте "прилета" произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

Из-за российской атаки водитель одной из фур погиб.

Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что войска РФ запустили несколько групп ударных беспилотников, летевших в западные регионы Украины через Херсонскую и Николаевскую области.