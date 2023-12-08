Армия РФ пытается усилить давление на ВСУ — разведка Эстонии

Преступная армия РФ в течение последней недели делает силы увеличить атаки и усилить давление на позиции украинских военных, но безуспешно.
Что в разведке Эстонии говорят о ситуации на фронте в Украине
По информации руководителя Центра военной разведки Эстонии Антса Кивисельга, в течение этой недели преступная армия РФ еще больше усилила давление на позиции украинских военных и в целом ситуация становится все более тяжелой, однако украинские военные полностью выдерживают враждебное давление.
По его словам, преступная армия РФ пытается вернуть себе инициативу по всем направлениям фронта, однако серьезных сдвигов вдоль линии фронта нет.
Что известно о потерях армии РФ в течение недели
Кивисельг также подчеркнул, что только в течение последней недели российские оккупанты потеряли в Украине убитыми и ранеными около 10 тыс. военных.
Ключевые наступательные действия военные преступники армии РФ проводят в районе Авдеевки Донецкой области.
Глава Центра эстонской военной разведки отметил. что оккупационная российская армия в районе Авдеевки перешла от пехотных атак в лоб к обстрелам с дальних дистанций.
В эстонской разведке отмечают, что подобные враждебные действия значительно усложнили процесс перегруппировки подразделений ВСУ, а также работу по созданию и укреплению новых оборонных позиций.
Кивисельг также предупредил, что оккупационная российская армия в Украине снова проводит перегруппировку, что может свидетельствовать о подготовке к более масштабным наступательным действиям.
Он также опроверг заявления о якобы прорыве российскими военными преступниками обороны ВСУ.
По его словам, украинские военные продолжают удерживать два плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, что заставило командование РФ перебросить на это направление дополнительные силы.
Это, в частности, привело к тому, что из-за низкой слаженности российские части несут дополнительные потери в новых для них районах боевых действий – например, на устроенных самими оккупантами минных полях.
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