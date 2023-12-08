Армия РФ пытается усилить давление на ВСУ — разведка Эстонии

Преступная армия РФ в течение последней недели делает силы увеличить атаки и усилить давление на позиции украинских военных, но безуспешно.

Что в разведке Эстонии говорят о ситуации на фронте в Украине

По информации руководителя Центра военной разведки Эстонии Антса Кивисельга, в течение этой недели преступная армия РФ еще больше усилила давление на позиции украинских военных и в целом ситуация становится все более тяжелой, однако украинские военные полностью выдерживают враждебное давление.

Интенсивность боев в Украине выросла по сравнению с предыдущей неделей примерно на четверть, – подчеркнул Кивисельг. Поделиться

По его словам, преступная армия РФ пытается вернуть себе инициативу по всем направлениям фронта, однако серьезных сдвигов вдоль линии фронта нет.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели

Кивисельг также подчеркнул, что только в течение последней недели российские оккупанты потеряли в Украине убитыми и ранеными около 10 тыс. военных.

Ключевые наступательные действия военные преступники армии РФ проводят в районе Авдеевки Донецкой области.

Глава Центра эстонской военной разведки отметил. что оккупационная российская армия в районе Авдеевки перешла от пехотных атак в лоб к обстрелам с дальних дистанций.

В эстонской разведке отмечают, что подобные враждебные действия значительно усложнили процесс перегруппировки подразделений ВСУ, а также работу по созданию и укреплению новых оборонных позиций.

Кивисельг также предупредил, что оккупационная российская армия в Украине снова проводит перегруппировку, что может свидетельствовать о подготовке к более масштабным наступательным действиям.

Он также опроверг заявления о якобы прорыве российскими военными преступниками обороны ВСУ.

По его словам, украинские военные продолжают удерживать два плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, что заставило командование РФ перебросить на это направление дополнительные силы.

Это, в частности, привело к тому, что из-за низкой слаженности российские части несут дополнительные потери в новых для них районах боевых действий – например, на устроенных самими оккупантами минных полях.