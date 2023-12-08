Армія РФ намагається посилити тиск на ЗСУ — розвідка Естонії

Що у розвідці Естонії кажуть про ситуацію на фронті в Україні

За інформацією керівника Центру військової розвідки Естонії Антса Ківісельга, протягом цього тижня злочинна армія РФ ще більша посилила тиск на позиції українських військових і в цілому ситуація стає все більш важкою, однак наразі українські військові цілком витримують ворожий тиск.

Інтенсивність боїв в Україні зросла порівняно з попереднім тижнем приблизно на чверть, - підкреслив Ківісельг. Поширити

За його словами, злочинна армія РФ намагається повернути собі ініціативу на всіх напрямках фронту, однак серйозних зрушень уздовж лінії фронту не має.

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

Ківісельг також підкреслив, що тільки протягом останнього тижня російські окупанти втратили в Україні вбитими та пораненими близько 10 тис військових.

Ключові наступальні дії військові злочинці армії РФ проводять в районі Авдіївки на Донеччині.

Глава Центру естонської військової розвідки зазначив. що окупаційна російська армія в районі Авдіївки перейшла від піхотних атак у лоб до обстрілів з далеких дистанцій.

В естонській розвідці зазначають, що такі ворожі дії значно ускладнили процес перегрупування підрозділів ЗСУ, а також роботу зі створення та укріплення нових оборонних позицій.

Ківісельг також попередив, що наразі окупаційна російська армія в Україні знову проводить перегрупування, що може свідчити про підготовку до більш масштабних наступальних дій.

Він також заперечив заяви про нібито прорив російськими військовими злочинцями оборони ЗСУ.

За його словами, українські військові продовжують утримувати два плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині, що змусило командування РФ перекинути на цей напрямок додаткові сили.

Це, зокрема, призвело до того, що через низьку злагодженість російські частини зазнають додаткових втрат у нових для них районах бойових дій – наприклад, на влаштованих самими окупантами мінних полях.