ВСУ продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра — сводка Генштаба

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян под Бахмутом и поразили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Российские обстрелы

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Враг нанес 3 ракетных и 39 авиационный удар, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131", 12 вражеских дронов уничтожены.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Михальчина-Слобода Черниговской области; Фотовыж, Волковка, Волфин, Яструбино, Басовка, Могрица Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении , Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении , Силами обороны отражено 19 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении , нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 5 атак на позиции наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались: Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Старомайорское, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении , Силы обороны отразили 6 атак противника, в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Копани Запорожской области.

Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Верхняя Терса, Волшебное, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам, как Дорожное, Веселое, Николаевка, Тягинка, город Херсон и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение по позициям российских окупантов.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.