Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по ЗРК, пункту управления и подразделениям армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 06.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 83 боевых столкновения.

Враг нанес 2 ракетных и 71 авиационный удар, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Плохов, Михальчина Слобода Черниговской области; Чуйковка, Прогресс, Барановка Сумской области; Землянки, Круглое, Охримовка, Бочково Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Ивановки, Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Фиголовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага, который при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах Тернов, Веселого, Раздолевки, Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 10 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Ивановского, Клещиевки и Ступочек Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 29 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Александрополя Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 13 атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Новодонецкого Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 5 атак противника, в районах западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Чаривне, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Велетенское Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 по пункту управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены поражения по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.