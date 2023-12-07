Новый набор в Академию Генштаба РФ. Разведка Британии спрогнозировала последствия

Британские разведчики решили проанализировать новый набор офицеров в российскую академию Генштаба и его возможное влияние на армию РФ в будущем.

Разведка Британии прокомментировала набор в российский Генштаб

Иностранные эксперты обращают внимание на официальное заявление Минобороны РФ, в котором говорится, что более 60% набора имеют боевой опыт.

По предварительным данным, большинство из них получили этот опыт на украинском фронте после полномасштабного вторжения страны-агрессорки.

Британские разведчики также отмечают, что студенты академии, как правило, имеют звание от майора до генерал-майора и считаются такими, которые имеют потенциал для высшего командования.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qYUFywWWxz — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 7, 2023

Кроме того, сообщается, что наличие боевого опыта теперь более распространено среди российских офицеров среднего звена.

В течение следующих лет это поколение, вероятно, будет оказать значительное влияние на будущее направление развития российской армии и на то, будет ли она учитывать уроки, полученные во время войны в Украине, – прогнозирует Минобороны Великобритании. Поделиться

В Британии предупреждает, что РФ пытается усовершенствовать иранские дроны

Согласно данным российских захватчиков, страна-агрессорка делает все возможное, чтобы усовершенствовать иранские ударные дроны Shahed, атакующие объекты на территории Украины, на основе опыта их применения.

Так, удалось узнать, что РФ могла дополнить иранские дроны вооружением, изготовленным на своих заводах.

Кроме того, сообщается, что в одном из сбитых Shahed обнаружили украинскую SIM-карту и 4G-модем.