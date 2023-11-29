Разведка Британии зафиксировала смену тактики авиацией РФ

Согласно данным британских разведчиков, российские захватчики начали все чаще применять кассетные авиабомбы на поле боя в Украине.

РФ снова меняет тактику на фронте

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что в течение текущего месяца воздушные силы оккупационной армии РФ начали все чаще применять 500-килограммовую кассетную авиабомбу РБК-500.

Что важно понимать, в зависимости от варианта такая авиабомба способна выбрасывать от 100 до 350 суббоеприпасов, обычно взрывающихся либо сотнями высокоскоростных осколков, либо одним большим кумулятивным снарядом.

Кроме того, сообщается, что солдаты РФ используют РБК-500 против бойцов ВСУ на Угледарской оси и вблизи Авдеевки в Донецкой области.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XS4sVZsC44 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 29, 2023

По словам иностранных разведчиков, страна-агрессорка могла добавить к авиабомбе РБК-500 модуль УМПК.

Они также предупреждают, что это дает возможность самолету-носителю выпускать боеприпас в нескольких километрах от цели.

Минобороны Великобритании отмечает, что обычно российские планирующие бомбы обладают низкой точностью.

Официальный Лондон заявляет о самых масштабных потерях РФ с начала войны

Согласно данным британских разведчиков, в течение последних шести недель потери армии РФ являются самыми высокими за все время российско-украинской войны.

Как уже упоминалось ранее, эти потери солдат РФ являются результатом наступления на Авдеевку в Донецкой области.

Британская разведка приводит данные украинского Генштаба, согласно которым в ноябре среднесуточные потери войск РФ составляют 931 человека в сутки.

Что важно понимать, перед этим российские оккупанты несли наибольшие потери в марте 2023 года со средним показателем 776 мертвых оккупантов в сутки – в разгар боев за Бахмут Донецкой области.