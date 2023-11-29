Розвідка Британії зафіксувала зміну тактики авіацією РФ

Згідно з даними британських розвідників, російські загарбники почали дедалі частіше застосовувати касетні авіабомби на полі бою в Україні.

РФ знову змінює тактику на фронті

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що протягом поточного місяця повітряні сили окупаційної армії РФ почали частіше застосовувати 500-кілограмову касетну авіабомбу РБК-500.

Що важливо розуміти, залежно від варіанта така авіабомба здатна викидати від 100 до 350 суббоєприпасів, який зазвичай вибухає або сотнями високошвидкісних осколків, або одним великим кумулятивним снарядом.

Окрім того, наголошується, що солдати РФ використовують РБК-500 проти бійців ЗСУ на Вугледарській осі та поблизу Авдіївки у Донецькій області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dqUnD0m3jP



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XS4sVZsC44 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 29, 2023

За словами іноземних розвідників, країна-агресорка могла додати до авіабомби РБК-500 модуль УМПК.

Вони також попереджають, що це дає можливість літаку-носію випускати боєприпас за багато кілометрів від цілі.

Міноборони Великої Британії зазначає, що зазвичай російські плануючі бомби мають низьку точність.

Офіційний Лондон заявляє про наймасштабніші втрати РФ з початку війни

Згідно з даними британських розвідників, протягом останніх шести тижнів втрати армії РФ є найвищими за весь час російсько-української війни.

Як уже згадувалося раніше, ці втрати солдатів РФ є результатом наступу на Авдіївку Донецької області.

Британська розвідка наводить дані українського Генштабу, згідно з якими у листопаді середньодобові втрати військ РФ становлять 931 особу за добу.

Що важливо розуміти, перед цим російські окупанти зазнавали найбільших втрат у березні 2023 року із середнім показником 776 мертвих окупантів на добу – у розпал боїв за Бахмут Донецької області.