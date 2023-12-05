Разведка Британии обнаружила продвижение армии РФ из-за руин Марьинки

В последние недели российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас оккупанты, вероятно, контролируют большую часть застроенной территории.
Что обнаружила британская разведка
Как отмечается в строительстве, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.
Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составило 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры из дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.
Какая ситуация в Марьинке
Представитель объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что Силы обороны на Марьинском направлении отразили 11 атак российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Штупун также ответил на вопрос, захватили ли оккупанты город:
По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западную часть Марьинки.
Это указывает на то, что оккупанты контролируют не менее 74% Марьинки.
Кроме этого, Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Марьинки и Новомихайловки. Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафеев заявил, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Марьинки.
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