Разведка Британии обнаружила продвижение армии РФ из-за руин Марьинки
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии обнаружила продвижение армии РФ из-за руин Марьинки

Минобороны Британии
Армия РФ
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В последние недели российские войска постепенно продвигаются через развалины Марьинки, города Донецкой области. Сейчас оккупанты, вероятно, контролируют большую часть застроенной территории.

Что обнаружила британская разведка

Как отмечается в строительстве, украинские силы по-прежнему контролируют участки территории на западной окраине города.

Марьинка находится на линии фронта с 2014 года. До войны ее население составило 9000 человек. По данным британской разведки, сейчас она полностью разрушена: кадры из дронов показывают, что подавляющее большинство зданий превращено в руины.

Возобновление действий России в Марьинке является частью осеннего наступления России, приоритетом которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. По всей вероятности, это все еще одна из основных военных целей Кремля, - отмечают Минобороны Британии.

Какая ситуация в Марьинке

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что Силы обороны на Марьинском направлении отразили 11 атак российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Штупун также ответил на вопрос, захватили ли оккупанты город:

Враг всегда лгал и фантазировал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои. Как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки.

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 1 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западную часть Марьинки.

Это указывает на то, что оккупанты контролируют не менее 74% Марьинки.

Кроме этого, Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Марьинки и Новомихайловки. Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафеев заявил, что российские войска отразили две украинские атаки вблизи Марьинки.

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