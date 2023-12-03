Армия РФ обстреляла Авдеевку и Константиновку. Есть погибшие и раненые

Преступная армия РФ в течение 3 декабря обстреливала из артиллерии Авдеевку и Константиновку Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибла женщина и еще несколько человек получили ранения.
Что известно о последствиях вражеских обстрелов по Авдеевке и Константиновке
По информации представителей прокуратуры Донецкой области, в результате вражеских обстрелов Авдеевки сквозное осколочное ранение получил 64-летний местный житель.
На момент атаки мужчина находился на собственном подворье, расположенном вблизи зоны проведения боевых действий.
Кроме этого, по информации представителей прокуратуры, 70-летняя женщина получила огнестрельные осколочные раны в Константиновке, а ее 69-летняя односельчанка от полученных повреждений погибла на месте. Оба потерпевших вражеский огонь застал на улице.
Что известно о последствиях преступного обстрела армией РФ Херсона
Президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты 3 декабря нанесли очень жестокий удар по Херсону.
Он заверил, что всем пострадавшим в результате преступных атак оккупационной армии РФ уже предоставлена соответствующая медицинская помощь.
В то же время он подчеркнул, что всего за этот день на одной Херсонщине было более 20 российских обстрелов.
Напоследок он поблагодарил спасателей из Государственной службы чрезвычайной ситуации, работников Национальной полиции, наших врачей, медсестер, местных властей и волонтеров, которые помогли и продолжают помогать людям и не покидают свои города и общины.
Президент также подчеркнул, что битва за будущее Украины проходит не на словах и не из-за выяснения отношений в соцсетях, а за счет конкретных действий, направленных на защиту государства.
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