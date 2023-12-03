Армия РФ обстреляла Авдеевку и Константиновку. Есть погибшие и раненые

Преступная армия РФ в течение 3 декабря обстреливала из артиллерии Авдеевку и Константиновку Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погибла женщина и еще несколько человек получили ранения.

Что известно о последствиях вражеских обстрелов по Авдеевке и Константиновке

По информации представителей прокуратуры Донецкой области, в результате вражеских обстрелов Авдеевки сквозное осколочное ранение получил 64-летний местный житель.

На момент атаки мужчина находился на собственном подворье, расположенном вблизи зоны проведения боевых действий.

Кроме этого, по информации представителей прокуратуры, 70-летняя женщина получила огнестрельные осколочные раны в Константиновке, а ее 69-летняя односельчанка от полученных повреждений погибла на месте. Оба потерпевших вражеский огонь застал на улице.

Населённые пункты армия РФ обстреляла, вероятно, с использованием ствольной артиллерии. Также взрывами повреждены частные домовладения, – отметили в ведомстве. Поделиться

Что известно о последствиях преступного обстрела армией РФ Херсона

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты 3 декабря нанесли очень жестокий удар по Херсону.

Дома, улицы, наши больницы. По состоянию на данный момент известно о двух погибших, моих соболезнованиях родным и близким, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он заверил, что всем пострадавшим в результате преступных атак оккупационной армии РФ уже предоставлена соответствующая медицинская помощь.

В то же время он подчеркнул, что всего за этот день на одной Херсонщине было более 20 российских обстрелов.

Таких же, как по Херсону – сугубо террористических. По Бериславу, по селам области, – добавил глава государства. Поделиться

Напоследок он поблагодарил спасателей из Государственной службы чрезвычайной ситуации, работников Национальной полиции, наших врачей, медсестер, местных властей и волонтеров, которые помогли и продолжают помогать людям и не покидают свои города и общины.

Президент также подчеркнул, что битва за будущее Украины проходит не на словах и не из-за выяснения отношений в соцсетях, а за счет конкретных действий, направленных на защиту государства.