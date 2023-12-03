Войска РФ обстреляли поселок в Херсонской области. Есть погибший

Российские войска утром в воскресенье, 3 декабря, обстреляли поселок Садовый Херсонской области из минометов.

Российские войска обстреляли поселок в Херсонской области

Снаряд попал в частный гараж, где в это время находился 78-летний мужчина. В результате взрывной травмы местный житель погиб на месте.

Информация о других пострадавших уточняется.

оккупанты сбросили КАБ на Садовое

Российские войска по артиллерии и авиации днем 30 ноября атаковали село Садовое под Херсоном. Погибли три человека.

Об этом сообщила Херсонская МВА в Telegram.

Было отмечено, что от российских обстрелов погибла 59-летняя женщина, которая находилась на собственном подворье.

Позже Херсонская МВА сообщила еще о двух погибших – местных мужчинах 1970 и 1956 г.р.