Олещук показал поразительную боевую работу херсонских зенитчиков — видео

Как сбивали "Шахеды" украинские силы ПВО, на видео показал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он поблагодарил всех воинов, которые не дали вражеским дронам достичь целей минувшей ночью.

Силы ПВО сработали "на отлично"

Украинские воины в ночь на 1 декабря отбили очередную российскую воздушную атаку. Захватчики запускали иранские дроны-камикадзе по южным регионам Украины.

Впечатляющую работу ПВО показал на видео командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук

В который раз спасибо всем защитникам неба за уничтоженные этой ночью "шахеды"! Особо хочу отметить воинов 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг". На этих кадрах – поразительная боевая работа херсонских зенитчиков! Ставлю лайки! – написал Олещук. Поделиться

На видео видно, как украинские воины, просвечивая небо мощными прожекторами, ведут огонь по иранскому дрону-камикадзе. И, наконец, уничтожают его.

Взрыв вражеской цели в воздухе воины встречают радостными возгласами "Есть!"

Воздушная атака РФ на Украину: что известно

В ночь на 1 декабря российские оккупанты запустили по Украине две ракеты и 25 дронов.

Ударные беспилотники оккупанты запускали из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, а также Приморско-Ахтарскую (РФ).

А управляемыми авиаракетами атаковали с воздушного пространства захваченной части Херсона.

Так, двумя КАР Х-59 и 25 "Шахедами" Россия пыталась нанести удары по южным и восточным регионам Украины.

Защитникам украинского неба удалось сбить одну Х-59 и 18 "Шахедов".