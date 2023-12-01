Олещук показав вражаючу бойову роботу херсонських зенітників — відео

Як збивали "Шахеди" українські сили ППО, на відео показав командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він подякував усім воїнам, які не дали ворожим дронам досягнути цілей минулої ночі.

Сили ППО спрацювали “на відмінно”

Українські воїни у ніч проти 1 грудня відбили чергову російську повітряну атаку. Загарбники запускали іранські дрони-камікадзе по південних регіонах України.

Вражаючу роботу ППО показав на відео командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук

Вкотре дякую усім захисникам неба за знищені цієї ночі "шахеди"! Особливо хочу відзначити воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь". На цих кадрах – вражаюча бойова робота херсонських зенітників! Ставлю лайк! – написав Олещук. Поширити

На відео видно, як українські воїни, просвічуючи небо потужними прожекторами, ведуть вогонь по іранському дрону-камікадзе. І зрештою знищують його.

Вибух ворожої цілі у повітрі воїни зустрічають радісними вигуками "Є!".

Повітряна атака РФ на Україну: що відомо

У ніч проти 1 грудня російські окупанти запустили по Україні дві ракети та 25 дронів.

Ударні безпілотники окупанти запускали з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, а також Приморсько-Ахтарська (РФ).

А керованими авіаракетами атакували з повітряного простору захопленої частини Херсонщини.

Так, двома КАР Х-59 і 25 "Шахедами" Росія намагалася завдати ударів по південних і східних регіонах України.

Захисникам українського неба вдалося збити одну Х-59 і 18 "Шахедів".