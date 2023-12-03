Війська РФ обстріляли селище в Херсонській області. Є загиблий

Російські війська вранці у неділю, 3 грудня, обстріляли селище Садове Херсонської області з мінометів.
Російські війська обстріляли селище в Херсонській області
Снаряд влучив у приватний гараж, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми місцевий житель загинув на місці.
Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Окупанти скинули КАБ на Садове
Російські війська з артилерії та авіації вдень 30 листопада атакували село Садове під Херсоном. Загинули троє людей.
Про це повідомила Херсонська МВА у Telegram.
Було зазначено, що від російського обстрілу загинула 59-річна жінка, яка знаходилася на власному подвір’ї.
Пізніше Херсонська МВА повідомила ще про двох загиблих – місцевих чоловіків 1970 і 1956 р. н.
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