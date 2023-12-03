Війська РФ обстріляли селище в Херсонській області. Є загиблий

Російські війська вранці у неділю, 3 грудня, обстріляли селище Садове Херсонської області з мінометів.

Російські війська обстріляли селище в Херсонській області

Снаряд влучив у приватний гараж, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми місцевий житель загинув на місці.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Окупанти скинули КАБ на Садове

Російські війська з артилерії та авіації вдень 30 листопада атакували село Садове під Херсоном. Загинули троє людей.

Про це повідомила Херсонська МВА у Telegram.

Було зазначено, що від російського обстрілу загинула 59-річна жінка, яка знаходилася на власному подвір’ї.

Пізніше Херсонська МВА повідомила ще про двох загиблих – місцевих чоловіків 1970 і 1956 р. н.