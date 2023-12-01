У США повідомляють про нові спроби просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Українські військові утримують позиції на лівому березі Херсонської області та намагаються просунутися на південь від Кринок.

Аналітики оцінили ситуацію на фронті

У ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські "воєнкори" заявили, що погані погодні умови продовжують перешкоджати руху транспортних засобів і артилерійським операціям, але дрони продовжують працювати.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в західній Запорізькій області 30 листопада, але не зробили підтверджених наступів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили щонайменше 14 атак росіян поблизу Роботиного та на північний захід і захід від Вербового.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська "дещо активізувалися" на Запорізькому напрямку та намагаються відбити втрачені позиції.

30 листопада українські війська продовжували наземні атаки на лівому (східному) березі Херсонської області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

Декілька російських джерел стверджували, що тривають бої поблизу Кринок. Російський "воєнкор" заявив, що українські війська намагаються просунутися на південь від міста.

Міністерство оборони Великобританії 30 листопада повідомило, що елементи новосформованої російської 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, ймовірно, розгорнуто в Херсонській області, що відповідає попереднім спостереженням ISW.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, що 17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Українські сили продовжували операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомлялося, просунулися 21 листопада.

Розвідка Естонії вважає малоймовірним, що армії РФ вистачить сил та ресурсів, щоб витіснити за Дніпро українських воїнів, яким нарешті вдалося закріпитися на лівому березі річки.