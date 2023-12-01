В США сообщают о новых попытках продвижения ВСУ на левобережье Херсона

Украинские военные удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и пытаются продвинуться к югу от Крынок.

Аналитики оценили ситуацию на фронте

В ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российские "военкоры" заявили, что плохие погодные условия продолжают препятствовать движению транспортных средств и артиллерийским операциям, но дроны продолжают работать.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в западной Запорожской области 30 ноября, но не совершили подтвержденных наступлений. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили по меньшей мере 14 атак россиян вблизи Роботиного и к северо-западу и западу от Вербового.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска "несколько активизировались" на Запорожском направлении и пытаются отбить утраченные позиции.

30 ноября украинские войска продолжали наземные атаки на левом (восточном) берегу Херсонской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Несколько российских источников утверждали, что продолжаются бои вблизи Кринок. Российский "военкор" заявил, что украинские войска пытаются продвинуться к югу от города.

Министерство обороны Великобритании 30 ноября сообщило, что элементы вновь сформированной российской 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, вероятно, развернуто в Херсонской области, что соответствует предварительным наблюдениям ISW.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, что 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Украинские силы продолжали операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщалось, продвинулись 21 ноября.

Разведка Эстонии считает маловероятным, что армии РФ хватит сил и ресурсов, чтобы вытеснить за Днепр украинских воинов, которым, наконец, удалось закрепиться на левом берегу реки.