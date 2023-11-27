Солдаты РФ имеют проблемы с линиями связи на левобережье Днепра — аналитики

Оккупанты жалуются на уязвимость российских наземных линий связи на левом берегу Херсонской области на фоне постоянных жалоб на слабые возможности РФ на этих позициях.

В каком состоянии войска РФ на левобережье Днепра

Российский военный блоггер 26 ноября заявил, что личный состав российской 70-й мотострелковой дивизии часто пишет ему с жалобами на уязвимость российской материально-технической базы на восточном берегу Херсонской области у Кринок и удары украинских беспилотников.

Он также согласился с предварительными заявлениями другого российского "военкора" о том, что у российских сил в этом районе есть проблемы с координацией подразделений, а также с небрежностью командиров на уровне роты и батальона.

Военный блоггер предложил российским войскам под Кринки создать отдельную противопехотную роту из личного состава отдельного разведывательного батальона 70-й мотострелковой дивизии для защиты российских GLOC.

Российские GLOC на левом берегу Херсонской области, такие как трасса E58 Антоновка-Сахи (примерно 5-8 км от реки Днепр), расположены вблизи береговой линии реки Днепр, что делает их уязвимыми для украинских ударов, пишет ISW. Поделиться

Ранее ISW сообщал, что российские военные блоггеры неоднократно жаловались на состояние войск вблизи Кринок, страдающих проблемами, такими как недостаточная огневая поддержка, координация подразделений, радиоэлектронная борьба (РЭБ), контрбатарейная борьба и противовоздушная оборона.

Российские источники постоянно утверждали, что российские войска не в состоянии вытеснить украинские войска из Крынок и что украинские войска пока не в состоянии сделать значительный оперативный прогресс в районе восточного берега.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, что 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Украинские силы продолжали операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, как сообщается, продвинулись 21 ноября.