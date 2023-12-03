Армия РФ обстреляла Центральный район Херсона. Есть погибшая и раненые

Около 16 часов 3 декабря российские войска с временно оккупированного левого берега Днепра совершили обстрел Херссона. Погибла женщина, трое горожан получили ранения.

Российские оккупанты атаковали с воздуха Херсон

Во время вражеского обстрела Херсона 3 декабря произошло попадание в многоэтажное здание, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.

Мрочко уточнил, что россияне ударили по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега.

В результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и трое были ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Мрочко также опубликовал фото погибшей женщины.

В то же время, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили по двум больницам Херсона.

Повреждены здания медучреждений. По предварительной информации, жертв нет, – написал глава ХОВА. Поделиться

Позже глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак уточнил, что при обстреле пострадали пятеро херсонцев.

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что из-за данного обстрела Херсона ранены семь человек.

Российские войска обстреляли поселок в Херсонской области

3 декабря около 11.00 российские оккупанты обстреляли Садовое под Херсоном.

Снаряд попал в частный гараж, где в это время находился 78-летний мужчина. В результате взрывной травмы местный житель погиб на месте.

Информация о других пострадавших уточняется.