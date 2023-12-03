Армия РФ обстреляла Центральный район Херсона. Есть погибшая и раненые

Около 16 часов 3 декабря российские войска с временно оккупированного левого берега Днепра совершили обстрел Херссона. Погибла женщина, трое горожан получили ранения.
Российские оккупанты атаковали с воздуха Херсон
Во время вражеского обстрела Херсона 3 декабря произошло попадание в многоэтажное здание, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.
Мрочко уточнил, что россияне ударили по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега.
В результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и трое были ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Мрочко также опубликовал фото погибшей женщины.
В то же время, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили по двум больницам Херсона.
Позже глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак уточнил, что при обстреле пострадали пятеро херсонцев.
Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что из-за данного обстрела Херсона ранены семь человек.
Российские войска обстреляли поселок в Херсонской области
3 декабря около 11.00 российские оккупанты обстреляли Садовое под Херсоном.
Снаряд попал в частный гараж, где в это время находился 78-летний мужчина. В результате взрывной травмы местный житель погиб на месте.
Информация о других пострадавших уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-