Армія РФ обстріляла Центральний район Херсона. Є загибла та поранені

Близько 16 години 3 грудня російські війська з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра здійснили обстріл Херссона. Загинула жінка, троє містян отримали поранення.

Російські окупанти атакували з повітря Херсон

Під час ворожого обстрілу Херсона 3 грудня сталося влучання в багатоповерховий будинок, внаслідок чого одна людина загинула і троє дістали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Мрочко уточнив, що росіяни вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і троє були поранені. Постраждалим надається медична допомога.

Мрочко також опублікував фото загиблої жінки.

Водночас керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.

Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає, – написав очільник ХОВА. Поширити

Пізніше голова Офісу Президента України Андрій Єрмак уточнив, що при обстрілі постраждало п’ятеро херсонців.

Керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що через даний обстріл Херсона поранено семеро людей.

Російські війська обстріляли селище в Херсонській області

3 грудня близько 11.00 російські окупанти обстріляли Садове під Херсоном.

Снаряд влучив у приватний гараж, де в цей час знаходився 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми місцевий житель загинув на місці.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.