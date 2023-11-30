Армія РФ обстріляла правобережну Херсонщину. Є загиблі та поранені

Російські терористи 30 листопада обстрілювали населені пункти звільненої Херсонщини з літаків, артилерії та дронів. Троє мирних людей загинуло, двоє – поранено.

Окупанти скинули КАБ на Садове

Російські війська з артилерії та авіації вдень 30 листопада атакували село Садове під Херсоном. Загинули троє людей.

Про це повідомила Херсонська МВА у Telegram.

Було зазначено, що від російського обстрілу загинула 59-річна жінка, яка знаходилася на власному подвір’ї.

Пізніше Херсонська МВА повідомила ще про двох загиблих – місцевих чоловіків 1970 і 1956 р. н.

За попередньою інформацією, російська армія вдруге вдарила по селу з авіації. Було скинуто керовану авіабомбу на мирне Садово.

Обстріл Берислава: що відомо

Вдень 30 листопада російські окупанти обстріляли з дронів селище Берислав на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

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