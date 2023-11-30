Армія РФ обстріляла правобережну Херсонщину. Є загиблі та поранені

Російські терористи 30 листопада обстрілювали населені пункти звільненої Херсонщини з літаків, артилерії та дронів. Троє мирних людей загинуло, двоє – поранено.
Окупанти скинули КАБ на Садове
Російські війська з артилерії та авіації вдень 30 листопада атакували село Садове під Херсоном. Загинули троє людей.
Про це повідомила Херсонська МВА у Telegram.
Було зазначено, що від російського обстрілу загинула 59-річна жінка, яка знаходилася на власному подвір’ї.
Пізніше Херсонська МВА повідомила ще про двох загиблих – місцевих чоловіків 1970 і 1956 р. н.
За попередньою інформацією, російська армія вдруге вдарила по селу з авіації. Було скинуто керовану авіабомбу на мирне Садово.
Обстріл Берислава: що відомо
Вдень 30 листопада російські окупанти обстріляли з дронів селище Берислав на Херсонщині.
Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-