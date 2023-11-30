Армия РФ обстреляла правобережную Херсонщину. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла правобережную Херсонщину. Есть погибшие и раненые

Херсонская ГВА
Садово
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Российские террористы 30 ноября обстреливали населенные пункты освобожденной Херсонщины из самолетов, артиллерии и дронов. Трое мирных людей погибли, двое – ранены.

Оккупанты сбросили КАБ на Садово

Российские войска из артиллерии и авиации днем 30 ноября атаковали село Садово под Херсоном. Погибли три человека.

Об этом сообщила Херсонская MBA в Telegram.

Было отмечено, что от российских обстрелов погибла 59-летняя женщина, которая находилась на собственном дворе.

Позже Херсонская МВА сообщила еще о двух погибших – местных мужчинах 1970 и 1956 г. р.

По предварительной информации, российская армия вторично ударила по селу из авиации. Была сброшена управляемая авиабомба на мирное Садово.

Обстрел Берислава: что известно

Днем 30 ноября российские оккупанты обстреляли из дронов поселок Берислав в Херсонской области.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

Около 14:00 оккупанты сбросили взрывной предмет возле административного здания.

22-летний парень получил взрывную травму, контузию и ранение ноги.

Тяжелое ранение шеи и головы диагностировали у 37-летнего мужчины. В настоящее время потерпевшие находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь.

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