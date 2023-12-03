Обстрел Херсона армией РФ. Возросло количество погибших и раненых — видео

3 декабря около 16:00 российская армия обстреляла Херсон. По состоянию на 18.30 известно уже о двух погибших и семи раненых.

Возросло количество жертв в Херсоне

Российские оккупанты 3 декабря обстреляли территории правобережья Херсона. В результате вражеской атаки пострадали уже 7 человек, еще двое – погибли.

По данным руководителя Херсонской МВА Романа Мрочка, в настоящее время в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли двое и получили ранения семь человек.

Все травмированные в настоящее время госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь, – подчеркнул Мрочко. Поделиться

В свою очередь руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что российские оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в здание и территорию поблизости, на территорию двух больниц.

На остановке у многоэтажного дома погибла пожилая женщина. Ее личность устанавливается. Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и две 47-летние горожанки, – сообщил глава ОВА. Поделиться

Российские оккупанты атаковали с воздуха Херсон

Во время вражеского обстрела Херсона 3 декабря произошло попадание в многоэтажное здание, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.

Мрочко уточнил, что россияне ударили по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега.

В результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и трое были ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Мрочко также опубликовал фото погибшей женщины.

В то же время, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили по двум больницам Херсона.