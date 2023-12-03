Обстрел Херсона армией РФ. Возросло количество погибших и раненых — видео

3 декабря около 16:00 российская армия обстреляла Херсон. По состоянию на 18.30 известно уже о двух погибших и семи раненых.
Возросло количество жертв в Херсоне
Российские оккупанты 3 декабря обстреляли территории правобережья Херсона. В результате вражеской атаки пострадали уже 7 человек, еще двое – погибли.
По данным руководителя Херсонской МВА Романа Мрочка, в настоящее время в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли двое и получили ранения семь человек.
В свою очередь руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что российские оккупанты ударили по жилой застройке. Было попадание в здание и территорию поблизости, на территорию двух больниц.
Российские оккупанты атаковали с воздуха Херсон
Во время вражеского обстрела Херсона 3 декабря произошло попадание в многоэтажное здание, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.
Мрочко уточнил, что россияне ударили по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега.
В результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и трое были ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Мрочко также опубликовал фото погибшей женщины.
В то же время, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что россияне ударили по двум больницам Херсона.
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