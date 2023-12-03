Обстріл Херсона армією РФ. Зросла кількість загиблих і поранених — відео

3 грудня близько 16.00 російська армія обстріляла Херсон. Станом на 18.30 відомо вже про двох загиблих і сімох поранених.

Зросла кількість жертв у Херсоні

Російські окупанти 3 грудня обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще двоє – загинули.

За даними керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей.

Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога, – наголосив Мрочко. Поширити

Своєю чергою керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.

На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки, –повідомив глава ОВА. Поширити

Російські окупанти атакували з повітря Херсон

Під час ворожого обстрілу Херсона 3 грудня сталося влучання в багатоповерховий будинок, внаслідок чого одна людина загинула і троє дістали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Мрочко уточнив, що росіяни вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і троє були поранені. Постраждалим надається медична допомога.

Мрочко також опублікував фото загиблої жінки.

Водночас керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.