Обстріл Херсона армією РФ. Зросла кількість загиблих і поранених — відео

3 грудня близько 16.00 російська армія обстріляла Херсон. Станом на 18.30 відомо вже про двох загиблих і сімох поранених.
Зросла кількість жертв у Херсоні
Російські окупанти 3 грудня обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще двоє – загинули.
За даними керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей.
Своєю чергою керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.
Російські окупанти атакували з повітря Херсон
Під час ворожого обстрілу Херсона 3 грудня сталося влучання в багатоповерховий будинок, внаслідок чого одна людина загинула і троє дістали поранень.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
Мрочко уточнив, що росіяни вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.
Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і троє були поранені. Постраждалим надається медична допомога.
Мрочко також опублікував фото загиблої жінки.
Водночас керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.
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