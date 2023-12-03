Обстріл Херсона армією РФ. Зросла кількість загиблих і поранених — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Обстріл Херсона армією РФ. Зросла кількість загиблих і поранених — відео

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

3 грудня близько 16.00 російська армія обстріляла Херсон. Станом на 18.30 відомо вже про двох загиблих і сімох поранених.

Зросла кількість жертв у Херсоні

Російські окупанти 3 грудня обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще двоє – загинули.

За даними керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей.

Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога, – наголосив Мрочко.

Своєю чергою керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.

На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки, –повідомив глава ОВА.

Російські окупанти атакували з повітря Херсон

Під час ворожого обстрілу Херсона 3 грудня сталося влучання в багатоповерховий будинок, внаслідок чого одна людина загинула і троє дістали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

Мрочко уточнив, що росіяни вдарили по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і троє були поранені. Постраждалим надається медична допомога.

Мрочко також опублікував фото загиблої жінки.

Водночас керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни вдарили по двох лікарнях Херсона.

Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає, – написав очільник ХОВА.

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Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Центральний район Херсона. Є загибла та поранені
Херсонська МВА
Херсон

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