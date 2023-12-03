Армія РФ обстріляла Авдіївку та Костянтинівку. Є загибла та поранені

Злочинна армія РФ протягом 3 грудня обстрілювала з артилерії Авдіївку та Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка та ще кілька людей отримали поранення.

Що відомо про наслідки ворожих обстрілів по Авдіївці та Костянтинівці

За інформацією представників прокуратури Донецької області, внаслідок ворожого обстрілу Авдіївки наскрізне осколкове поранення отримав 64-річний місцевий житель.

На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.

Окрім цього, за інформацією представників прокуратури, 70-річна жінка дістала вогнепальні осколкові рани в Костянтинівці, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох потерпілих ворожий вогонь застав на вулиці.

Населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, - зазначили у відомстві. Поширити

Що відомо про наслідки злочинного обстрілу армією РФ Херсона

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти 3 грудня завдали дуже жорстокого удару по Херсону.

Будинки, вулиці, наші лікарні. Станом на цей час відомо про 2 загиблих, мої співчуття рідним та близьким, - наголосив Зеленський. Поширити

Він запевнив, що усім постраждалим внаслідок злочинних атак окупаційної армії РФ вже надано відповідну медичну допомогу.

Водночас він підкреслив, що загалом лише за цей день на одній Херсонщині було більше ніж 20 російських обстрілів.

Таких же, як по Херсону – суто терористичних. По Бериславу, по селах області, - додав глава держави. Поширити

Наостанок він подякував рятувальникам з Державної служби надзвичайної ситуації, працівникам Національної поліції, нашим лікарям, медсестрам, місцевій владі та волонтерам, які допомогли й продовжують допомагати людям та не полишають свої міста і громади.

Президент також підкреслив, що битва за майбутнє України відбувається не на словах і не через з’ясування стосунків у соцмережах, а за рахунок конкретних дій, спрямованих на захист держави.