Розвідка Британії виявила просування армії РФ через руїни Марʼїнки

В останні тижні російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста Донецької області. Зараз окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину забудованої території.

Що виявила британська розвідка

Як зазначається у зведенні, українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста.

Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона повністю зруйнована: кадри з дронів показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/091BxUQEop — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 5, 2023

Відновлення дій Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля, - зазначають Міноборони Британії. Поширити

Яка ситуація в Мар'їнці

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що Сили оборони на Мар’їнському напрямку відбили 11 атак російських військ у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Штупун також відповів на запитання, чи захопили окупанти місто:

Ворог завжди брехав і фантазував. У цьому випадку він теж бреше. Там тривають бої. Як в районі Мар’їнки, так і в районі Новомихайлівки. Поширити

За даними ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 1 грудня, показують, що російські війська просунулися в західну частину Мар’їнки.

Це вказує на те, що окупанти контролюють не менше 74% Мар’їнки.

Окрім цього Генштаб України повідомив, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Речник російського Південного угруповання військ Вадим Астафєєв заявив, що російські війська відбили дві українські атаки поблизу Мар’їнки.