Новий набір до академії Генштабу РФ. Розвідка Британії спрогнозувала наслідки
Категорія
Світ
Дата публікації

Новий набір до академії Генштабу РФ. Розвідка Британії спрогнозувала наслідки

Міноборони Британії
офіцери РФ

Британські розвідники вирішили проаналізувати новий набір офіцерів до російської академії Генштабу та його можливий вплив на армію РФ в майбутньому.

Розвідка Британії прокоментувала набір до російського Генштабу

Іноземні експерти звертають увагу на офіційну заяву Міноборони РФ, у якій йдеться про те, що понад 60% набору мають бойовий досвід.

За попередніми даними, більшість з них отримали цей досвід на українському фронті після повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

Британські розвідники також зазначають, що студенти академії, як правило, мають звання від майора до генерал-майора і вважаються такими, що мають потенціал для вищого командування.

Окрім того, наголошується, що наявність бойового досвіду тепер більш поширена серед російських офіцерів середньої ланки.

Протягом наступних років це покоління, ймовірно, матиме значний вплив на майбутній напрямок розвитку російської армії і на те, чи буде вона враховувати уроки, отримані під час війни в Україні, – прогнозує Міноборони Великої Британії.

У Британії попереджає, що РФ намагається вдосконалити іранські дрони Shahed

Згідно з даними російських загарбників, країна-агресорка робить всеможливе, щоб вдосконалити іранські ударні дрони Shahed, якими атакує об’єкти на території України, на основі досвіду їхнього застосування.

Так, вдалося дізнатися, що РФ могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах.

Окрім того, наголошується, що в одному зі збитих Shahed виявили українську SIM-карту і 4G-модем.

Таким чином РФ намагається покращити наведення в режимі реального часу з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації. Це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби, - йдеться в звіті.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії зафіксувала зміну тактики авіацією РФ
Міноборони Британії
РБК-500
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ планує збільшити виробництво морських дронів — розвідка Британії
Міноборони Британії
Морський дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії виявила просування армії РФ через руїни Марʼїнки
Міноборони Британії
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм