Новий набір до академії Генштабу РФ. Розвідка Британії спрогнозувала наслідки

Британські розвідники вирішили проаналізувати новий набір офіцерів до російської академії Генштабу та його можливий вплив на армію РФ в майбутньому.
Розвідка Британії прокоментувала набір до російського Генштабу
Іноземні експерти звертають увагу на офіційну заяву Міноборони РФ, у якій йдеться про те, що понад 60% набору мають бойовий досвід.
За попередніми даними, більшість з них отримали цей досвід на українському фронті після повномасштабного вторгнення країни-агресорки.
Британські розвідники також зазначають, що студенти академії, як правило, мають звання від майора до генерал-майора і вважаються такими, що мають потенціал для вищого командування.
Окрім того, наголошується, що наявність бойового досвіду тепер більш поширена серед російських офіцерів середньої ланки.
У Британії попереджає, що РФ намагається вдосконалити іранські дрони Shahed
Згідно з даними російських загарбників, країна-агресорка робить всеможливе, щоб вдосконалити іранські ударні дрони Shahed, якими атакує об’єкти на території України, на основі досвіду їхнього застосування.
Так, вдалося дізнатися, що РФ могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах.
Окрім того, наголошується, що в одному зі збитих Shahed виявили українську SIM-карту і 4G-модем.
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