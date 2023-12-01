РФ планує збільшити виробництво морських дронів — розвідка Британії

Що зʼясувала британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 27 листопада 2023 року Михайло Даниленко, голова російської фірми КМЗ, оголосив, що їхні дрони пройдуть випробування на війні з Україною з метою налагодити серійне виробництво у 2024 році.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zDwGuKCNdR



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cMLbNFb9E1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 1, 2023

За даними британської розвідки, КМЗ раніше виробляв низку безпілотників, але в останні місяці вони почали просувати свої можливості дронів-камікадзе. Даниленко повідомив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг.

Військово-морські сили використовували дрони з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи кораблів, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських сил стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії, - зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Що відомо про українські морські дрони

24 серпня голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія знищує до 70% українських морських дронів-камікадзе, але це ефективна зброя.

Буданов також підкреслив, що морські дрони — це зброя стримування, а не наступу. Вони можуть паралізувати діяльність флоту.

За його словами, Україна вже освоїла «нормальне таке серійне виробництво» морських дронів-камікадзе.

У ніч на 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії, після чого весь рух по ньому було зупинено. Росіяни визнають, що не зможуть відновити його до кінця 2023 року.

16 серпня телеканал CNN опублікував відео, на якому зафіксовано момент липневої атаки експериментального морського дрона.

Голова СБУ Василь Малюк розповів журналістам, що безпілотник Морський малюк — результат багатомісячних розробок, які почалися відразу після повномасштабного вторгнення Росії.

Він уперше визнав причетність України до другого підриву Кримського мосту. У липні він заявив, що його спецслужба здійснила і перший — у жовтні 2022 року.