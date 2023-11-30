Україна виготовляє близько 50 тис FPV-дронів щомісяця — Forbes

Україна нарощує виробництво дронів

Українські компанії виготовляють щомісяця близько 50 тис FPV-дронів, це лише 10-15% від потреб армії. У цей час росіяни виробляють у шість разів більше "пташок"

Про це пише Forbes із посиланням на експертів.

Виробництво FPV-дронів відносно просто масштабувати – вони збираються із китайських компонентів, але компаніям бракує рук.

Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 000 FPV-дронів, росіяни – вшестеро більше, – заявив засновник компанії DroneSpace Максим Шеремет. Поширити

З розрахунку, що один інженер збирає близько 50 FPV-дронів, галузь складається приблизно з 1000 людей. Щоб масштабуватися вшестеро, потрібно в шість разів більше інженерів, вважає підприємець.

Загалом в Україні є близько 200 виробників дронів різного типу. Вони забезпечують лише 10–15% від загальної потреби армії, – говорить засновниця фонду Dignitas Любов Шипович. Поширити

За її оцінкою, лише FPV-дронів потрібно близько 200 тис штук на місяць.

Проте компаніям бракує кваліфікованих кадрів. За період незалежності України університети підготували недостатньо кадрів, і більшість із них виїхали за кордон.

Ті інженери, які здобули освіту ще за часів СРСР, не досить динамічні, а виготовлення дронів – це галузь, яка швидко розвивається, вказує видання. До того ж усіх спеціалістів перевіряють на зв'язки з РФ.

У 2022 році КПІ ім. Сікорського набрав 25 студентів на спеціальність "Авіоніка" і 167 на спеціальність "Телекомунікації та радіотехніка". Проте бакалаврський диплом вони отримають у 2026 році. А фахівці потрібні вже зараз.

В Україні триває набір на курси зі збирання дронів, але це наразі не розв'язує проблему браку кадрів.

Нові українські дрони пройшли випробування

Міністерство оборони провело тестування нових українських FPV-дронів, які виробили приватні кампанії.

На випробуваннях тестували дрони від шістьох виробників. Здебільшого – FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.

У відомстві зазначили, що метою заходу стала перевірка роботи безпілотників під впливом випромінювання комплексу РЕБ. Окремо також тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.

Крім того, один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.