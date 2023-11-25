Українські дрони від шістьох виробників пройшли випробування Міноборони — відео

На випробуваннях у Міністерстві оборони тестували здебільшого FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями України.

Нові українські дрони пройшли випробування

Міністерство оборони провело тестування нових українських FPV-дронів, які виробили приватні кампанії.

Про це повідомляє Міноборони у Facebook.

На випробуваннях тестували дрони від шістьох виробників. Здебільшого – FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.

У відомстві зазначили, що метою заходу стала перевірка роботи безпілотників під впливом випромінювання комплексу РЕБ. Окремо також тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.

Крім того, один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.

Українські дрони: що відомо

На озброєнні Збройних сил України знаходяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва, що значно збільшилося під час війни.

Також раніше Кабінет міністрів виділив 40 млрд грн для інвестицій для українських виробників безпілотників.

Нещодавно у Міноборони повідомили, що прискорили процес постачання дронів для військових. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ пройшло лише три дні.

Також повідомлялося, що днями "Армія дронів" закупила для військових ЗСУ ще понад 2000 українських безпілотників.