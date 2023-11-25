Украинские дроны от шести производителей прошли испытания Минобороны — видео

На испытаниях в Министерстве обороны тестировали в основном FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями Украины.

Новые украинские дроны прошли испытания

Министерство обороны провело тестирование новых украинских FPV-дронов, произведенных частными компаниями.

Об этом сообщает Минобороны в Facebook.

На испытаниях тестировали дроны от шести изготовителей. В основном – FPV-дроны, спроектированные и изготовленные частными компаниями.

В ведомстве отметили, что целью мероприятия явилась проверка работы беспилотников под влиянием излучения комплекса РЭБ. Отдельно тестировали устойчивость БпЛА к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотником.

Кроме того, один из производителей продемонстрировал свою серийную разработку дрона-камикадзе. Этот образец показал устойчивость каналов видеосвязи и управления дроном в противостоянии с комплексом РЭБ.

Украинские дроны: что известно

На вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

Также ранее Кабинет министров выделил 40 млрд грн для инвестиций для украинских производителей беспилотников.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс поставки дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Также сообщалось, что на днях "Армия дронов" закупила для военных ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников.