Ударні дрони дальністю 1 тис км. В "Укроборонпромі" підтвердили серійне виробництво

В Україні виробляють ударний безпілотник, який здатен літати на 1000 кілометрів. Також є виробництва аналога "шахеда", але є і більш потужні моделі.
Чи є в України аналог "шахедів"
Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю “Економічній правді“ підтвердив, що в Україні виробляється безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів.
На питання чи є цей безпілотник аналогом іранських "шахедів", Сметанін сказав, що в Україні є такі аналоги, але є й потужніші моделі.
Він уточнив, що рекордом серед українських безпілотників є бойовий виліт на приблизно тисячу кілометрів.
Виробництво FPV-дронів
Сметанін каже, що FPV-дронів зараз потрібно дуже багато.
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