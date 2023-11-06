Ударні дрони дальністю 1 тис км. В "Укроборонпромі" підтвердили серійне виробництво

В Україні виробляють ударний безпілотник, який здатен літати на 1000 кілометрів. Також є виробництва аналога "шахеда", але є і більш потужні моделі.

Чи є в України аналог "шахедів"

Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю “Економічній правді“ підтвердив, що в Україні виробляється безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів.

Виробляється. Зокрема у кооперації з іноземними партнерами. Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово! Поширити

На питання чи є цей безпілотник аналогом іранських "шахедів", Сметанін сказав, що в Україні є такі аналоги, але є й потужніші моделі.

В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. Поширити

Він уточнив, що рекордом серед українських безпілотників є бойовий виліт на приблизно тисячу кілометрів.

Виробництво FPV-дронів

Сметанін каже, що FPV-дронів зараз потрібно дуже багато.