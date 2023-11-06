Ударные дроны дальностью 1 тыс. км. В "Укроборонпроме" подтвердили серийное производство

В Украине производят ударный беспилотник, способный летать на 1000 километров. Также есть производства аналога "шахеда", но есть и более мощные модели.
Есть ли у Украины аналог "шахедов"
Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью "Экономической правде" подтвердил, что в Украине производится беспилотник-камикадзе, способный летать на 1000 километров.
На вопрос, есть ли этот беспилотник аналогом иранских "шахедов", Сметанин сказал, что в Украине есть такие аналоги, но есть и более мощные модели.
Он уточнил, что рекордом среди украинских беспилотников является боевой вылет примерно на тысячу километров.
Производство FPV-дронов
Сметанин говорит, что FPV-дронов сейчас нужно очень много.
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