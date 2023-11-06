Ударные дроны дальностью 1 тыс. км. В "Укроборонпроме" подтвердили серийное производство

В Украине производят ударный беспилотник, способный летать на 1000 километров. Также есть производства аналога "шахеда", но есть и более мощные модели.

Есть ли у Украины аналог "шахедов"

Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью "Экономической правде" подтвердил, что в Украине производится беспилотник-камикадзе, способный летать на 1000 километров.

Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны заказывают. Это же здорово! Поделиться

На вопрос, есть ли этот беспилотник аналогом иранских "шахедов", Сметанин сказал, что в Украине есть такие аналоги, но есть и более мощные модели.

В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками. Поделиться

Он уточнил, что рекордом среди украинских беспилотников является боевой вылет примерно на тысячу километров.

Производство FPV-дронов

Сметанин говорит, что FPV-дронов сейчас нужно очень много.